Grand retour après le RC Lens, il révèle un secret !

De retour en Ligue 1 après son départ du RC Lens en 2023 pour rejoindre Al-Nassr en Arabie Saoudite, Seko Fofana s'est engagé jusqu'en 2029 avec le Stade Rennais. Un transfert avoisinant les 20M€ a été bouclé pour le club breton, notamment grâce au président Arnaud Pouille qui connaît parfaitement le milieu de terrain ivoirien avec lequel il discute depuis plusieurs semaines.

Un an et demi après son départ du RC Lens, Seko Fofana fait son grand retour en Ligue 1 ! Le milieu de terrain s'est effectivement avec le Stade Rennais et visiblement, les discussions ne sont pas récentes. En effet, Arnaud Pouille, président du club breton révèle que dès l'arrivée de Jorge Sampaoli ce transfert a été envisagé.

Pouille dévoile les coulisses du transfert de Fofana

« Concernant l’arrivée de Seko, elle a été réfléchie dans les premiers jours qui ont suivi l’arrivée du coach Jorge Sampaoli. Nous sommes donc ravis de l’accueillir aujourd’hui, pour bien attaquer 2025. C’est le signe de la volonté des propriétaires et de l’ensemble de la gouvernance de construire quelque chose de radieux pour l’avenir du Stade Rennais », lâche dans un premier temps le président du club breton, dans le communiqué officialisant la signature de Seko Fofana, avant d'en rajouter une couche.

Un transfert envisagé il y a déjà quelques semaines ?

« Le sport reste finalement basé, avant toute chose, sur des relations humaines et de confiance. Et je suis très content de retrouver Seko Fofana ici au Stade Rennais. Tout le monde connaît le joueur mais l’homme gagne aussi à être connu. Il commence le travail dès aujourd’hui avec ses nouveaux coéquipiers et je suis certain qu’il va s’intégrer rapidement au groupe et au territoire rennais », ajoute Arnaud Pouille.