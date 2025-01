Mercato : Le RC Lens annonce le transfert d’un joueur de l’équipe de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le RC Lens ne s’en cache plus, le départ de Brice Samba est acté. Présents face à la presse ce vendredi, l’entraîneur Will Still et son joueur Angelo Fulgini ont commenté la décision de l’international français, absent du groupe pour affronter Toulouse dimanche et attendu prochainement du côté du Stade Rennais.

Après Seko Fofana, le Stade Rennais n’entend pas s’arrêter là et souhaite boucler le recrutement de Brice Samba. Et cela ne serait plus qu’une question de jours tout au plus avant de voir le portier du RC Lens rejoindre la Bretagne. Présent en conférence de presse ce vendredi, Will Still a confirmé la position de l’international français qui ne prendra pas part au match contre Toulouse dimanche.

Le RC Lens campait sur ses positions pour garder un international tricolore. Qui pourrait rester et faire basculer la saison ? 🤔

➡️ https://t.co/qIMROKzQ4H pic.twitter.com/97Pms9dyQN — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) December 30, 2024

« A partir du moment où son choix est fait, il n'y a plus trop à discuter »

« J'ai appris que Brice voulait quitter le club pendant les vacances, qu'il avait reçu une offre. Comment je le vis? C'est forcément embêtant, parce que c'est le capitaine du club, un très, très bon gardien. Mais à partir du moment où son choix est fait, il n'y a plus trop à discuter. Garder un joueur qui ne veut plus être là, ce n'est pas forcément une bonne chose pour un vestiaire, donc au final ce n'est pas si compliqué que ça », a indiqué Will Still, ajoutant qu’un nouveau portier allait arriver pour pallier le départ acté de Brice Samba : « Il y a forcément un processus de recrutement en place, Brice va être remplacé. »

« C'est une grosse perte »

Alors que Jean Butez, l'actuel gardien du Royal Antwerp, est pressenti pour débarquer dans le cadre d’un transfert à 3M€, c’est Hervé Koffi, l’actuelle doublure de Brice Samba, qui sera dans les cages ce week-end. « Hervé (Koffi) jouera dimanche et jusqu'à nouvel ordre, il a fait un bon match contre Paris et il rejouera ce week-end. À lui de prouver qu'il est bon et qu'il a les capacités qu'il faut pour être avec nous », a confié l’entraîneur du RC Lens. Au sein du club, on tente encore de digérer la nouvelle. « C'est une grosse perte, un des meilleurs gardiens du monde, notre capitaine mais on fait confiance au club, déclarait Angelo Fulgini en conférence de presse. Ce sont des choix propres à Brice. On est assez mature pour accepter ces choses là. A nous de faire le deuil entre guillemets et continuer de travailler. »