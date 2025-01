«Sans trop y croire» : L'étonnant transfert tenté par le RC Lens

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'il vient tout juste d'officialiser sa nouvelle recrue (Jeremy Agbonifo), le RC Lens chercherait encore à apporter du sang frais, notamment dans le secteur offensif. Le club nordiste aurait pris la température pour Kamaldeen Sulemana (Southampton). L'ancien rennais serait ouvert à l'idée de jouer au RC Lens, mais les dirigeants sang et or seraient loin d'être confiants.

Le recrutement lensois a fait la part belle aux profils offensifs. Goduine Koyalipou est arrivé dans le courant du mois de janvier, rejoint ce mercredi par Jeremy Agbonifo , un jeune international espoir suédois. A cela, il faut rajouter le jeune Juma Bah, prêté par Manchester City jusqu’à la fin de la saison.

Une offre de 15M€ du RC Lens pour Mostafa Mohamed ? Le retour du buteur pourrait surprendre à Nantes… ⚽

➡️ https://t.co/wiO49V6d6D pic.twitter.com/vI5blWP3ln — le10sport (@le10sport) January 27, 2025

Le RC Lens active un nouveau dossier

Mais le mercato du RC Lens n’est pas encore terminé, et une nouvelle fois, c’est l’attaque qui pourrait être concerné. Selon les informations de Foot Mercato, le club nordiste aurait activé la piste menant à Kamaldeen Sulemana. Directeur sportif des sang et or, Diego Lopez apprécie grandement son profil et aurait entamé des discussions avec Southampton.

Le RC Lens est défaitiste

Sur X, Mohamed Toubache-Ter confirme l’intérêt pour Sulemana, mais indique que le RC Lens « fonce sans trop y croire ». Il faut dire que les positions sont très éloignées. Le club nordiste privilégie un prêt payant avec option d’achat tandis que Southampton refuserait de le vendre pour moins de 9M€. Une exigence qui peut expliquer le pessimisme du RC Lens.