Le RC Lens a bouclé le transfert le plus cher de son histoire en vendant Abdukodir Khusanov à Manchester City pour 50M€. Le défenseur ouzbek a déjà pris des cours d'anglais dans l'espoir de s'imposer durablement sous les ordres de Pep Guardiola. Son agent est revenu sur cette opération et a été interrogé sur un possible retour du joueur au RC Lens.

Sacrée plus-value pour le RC Lens. Acheté 450 000€ par le club nordiste en 2023, Abdukodir Khusanov a été vendu contre un chèque de 50M€ à Manchester City. Comme l’a indiqué son agent, plus de vingt équipes ont pris des renseignements sur sa situation cet hiver. Mais très vite, la formation de Pep Guardiola a affiché sa détermination et le RC Lens a profité de cet intérêt pour renflouer ses caisses.

Un transfert gagnant-gagnant

« L’été dernier, les transferts de Lens ont échoué. Danso et El Aynaoui sont restés dans le club, cela représentait un manque de 50 millions d’euros. De manière inattendue, le transfert de Khusanov est devenu un salut pour le club. Bien sûr, nous aurions pu agir de manière égoïste, refuser et attendre l’été, car il jouait, tout se passait bien, mais Lens a fait beaucoup pour nous. Nous avons traité la situation avec compréhension. Vous avez peut-être remarqué que lors de cette transition, il n’y a eu aucune rumeur » a confié Gairat Khasbiullin.

L'idée d'un retour balayé par son représentant

Très vite, l’idée d’un prêt au RC Lens a été évoqué. Mais Khasbiullin a mis fin aux rumeurs. « Il a commencé à apprendre la langue il y a deux mois. Au départ, nous pensions avoir six mois. Il semblait que le joueur pourrait rester en prêt à Lens jusqu’à la fin de la saison. Ensuite, nous avons réalisé à quel point City voulait le joueur (…) Je pense que personne ne veut prendre un joueur pour 50 M€ et l’envoyer en prêt. Cette somme d’argent n’est pas versée pour un joueur qui ne fait pas partie de l’équipe » a-t-il confié à Championnat.