Cancer, maladie… Nouvelle épreuve pour le coach du RC Lens

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur du RC Lens, Will Still a été contraint de quitter la Gaillette ces derniers jours et de se rendre en Angleterre pour aller au chevet de sa compagne. Journaliste star de Sky Sports, elle a été prise en charge pour une encéphalite, une infection au cerveau. Les messages de soutien ont afflué sur les réseaux sociaux.

Will Still traverse une période difficile aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Dernièrement, le coach du RC Lens a du quitter le nord de la France pour se rendre au chevet de sa campagne, hospitalisée pour une encéphalite après avoir été traitée pour un cancer de la thyroïde en début de saison. Sur Instagram, Emma Saunders a lâché un message depuis son lit d’hôpital pour remercier le personnel et les nombreux soutiens.

OM - Zidane : Le gros coup tenté par le RC Lens !

➡️ https://t.co/cqPjJiJirM pic.twitter.com/luUQM8KpVD — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) March 1, 2025

« La vie a pris une tournure inattendue »

« Salut tout le monde. Malheureusement, la vie a pris une tournure inattendue il y a quelques semaines et je suis maintenant en arrêt de travail pendant que je me remets d'une encéphalite, une infection du cerveau. Alors que je passe du temps à récupérer et à reconstruire à nouveau, je voulais juste remercier ma famille et mes amis pour leur soutien indéfectible, mes collègues de Sky pour leur patience qui m'a donné le temps de guérir, et notre merveilleux NHS pour leur gentillesse et leurs soins extraordinaires » a confié la journaliste de Sky Sports sur les réseaux sociaux.

Les messages réconfortants affluent de partout

Immédiatement, plusieurs journalistes lui ont adressé des messages de soutien comme sa collègue Hayley McQueen : « Oh mon Dieu Emma. Je suis tellement choquée de lire ça, mais je t'envoie beaucoup d'amour et j'espère que tu seras bientôt de retour sur notre écran !!! Plein d'amour x ». Le commentateur Pien Meulensteen a aussi commenté cette terrible nouvelle. « Oh Emma, ​​je te souhaite un prompt rétablissement et t'envoie beaucoup d'amour » a-t-il confié.