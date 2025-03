«Un top joueur» est espéré au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur de ses 27 et 28ème but de la saison face à Rennes ce samedi, Ousmane Dembélé réalise une saison record sous le maillot du PSG. Mais ses coéquipiers en attendent plus. Lucas Hernandez espère croiser un grand Dembélé face à Liverpool mardi soir. Une victoire à Anfield résonnerait comme un énorme exploit.

Ousmane Dembélé est inarrêtable, du moins en Ligue 1. Face à Rennes ce samedi (1-4), l’ailier a claqué un doublé en 45 minutes. Une performance qui lui a valu les félicitations de Lucas Hernandez, qui espère pareille démonstration sur la pelouse d’Anfield mardi soir.

« Il est dans un état de forme formidable »

« Il est dans un état de forme formidable, en espérant qu’il va garder quelques buts pour mardi quand même. C’est un top joueur, je le connais, il récolte les fruits de son travail » a déclaré Hernandez dans des propos rapportés par Le Parisien.

Liverpool est prévenu

Malgré la défaite lors du match aller, le PSG croit en ses chances de victoire face à Liverpool. « Tout le monde se sent bien et on est tous prêts pour mardi (…) Ça n’est jamais facile de jouer à Anfield, mais on a un super groupe, une superbe équipe qui se trouve à la perfection en ce moment » a prévenu Hernandez. Le choc est lancé.