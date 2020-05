Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Debuchy valide un premier gros départ !

Publié le 27 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de William Saliba, Mathieu Debuchy valide son choix de rejoindre Arsenal cet été, un an après l'officialisation de son transfert.

C'est un départ déjà assuré depuis un an. En effet, l'été dernier, William Saliba tombait d'accord avec Arsenal qui a déboursé près de 30M€ pour s'offrir le jeune défenseur de l'ASSE. Les Gunners ont accepté de le prêter une saison chez les Verts, comme ce qui avait été fait à l'époque avec Kurt Zouma qui s'était engagé avec Chelsea. Par conséquent, c'est cet été que William Saliba va rejoindre Arsenal, et Mathieu Debuchy, qui connait bien le club londonien pour y avoir évolué entre 2014 et 2018, est persuadé que son jeune coéquipier va s'imposer.

Debuchy voit les choses en grand pour Saliba