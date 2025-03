Antoine Dupont sort du silence et confirme la terrible nouvelle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, en voyant Antoine Dupont céder sa place face à l’Irlande, on pouvait craindre le pire pour le capitaine du XV de France. Les images de son genou étaient inquiétantes et une rupture des ligaments croisés était ainsi redoutée. Le pire scénario s’est alors confirmé ce dimanche avec l’annonce en personne d’Antoine Dupont sur la nature de sa blessure.

Considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont était bien évidemment le danger numéro 1 du XV de France. Mais voilà qu’il va désormais falloir faire sans lui pour Fabien Galthié dans les mois à venir. En effet, ce samedi, le capitaine des Bleus n’avait pas pu finir la rencontre face à l’Irlande, touché au genou. La torsion de celui-ci faisait alors froid dans le dos et la grimace de Dupont n’était pas très rassurante. Bien évidemment, on attendait les examens pour en savoir plus sur le demi de mêlée du Stade Toulousain et le verdict vient de tomber.

« Le coeur est encore plus douloureux que le genou »

C’est Antoine Dupont en personne qui a pris la parole… pour annoncer la terrible nouvelle. Sur ses réseaux sociaux, la star du rugby français a confirmé la rupture des ligaments croisés et son absence de plusieurs mois. « Le coeur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche. Je suis fier de ce que nous avons accompli hier et de toutes mes forces avec vous, vous allez le fait. Rupture des ligaments croisés. C’est le début d’un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains », a fait savoir Antoine Dupont.

Le coeur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche. Je suis fier de ce que nous avons accompli hier et de toutes mes forces avec vous, vous allez le faire.

Rupture des ligaments croisés. C’est le début d’un nouveau… pic.twitter.com/shQK4PSLsk — 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗨𝗣𝗢𝗡𝗧 (@Dupont9A) March 9, 2025

La polémique n’est pas finie

Le verdict est donc tombé sur la blessure d’Antoine Dupont, mais on n’a certainement pas fini d’en parler. En effet, à la fin de la rencontre face à l’Irlande, Fabien Galthié était remonté, estimant que le joueur irlandais avait fait exprès de cibler le genou de son capitaine. Ce dont le sélectionneur du XV du Trèfle se défend. « Je pense que c’est un incident de jeu. Tadhg a déblayé un joueur qui était devant Antoine Dupont et le choc a eu lieu à la suite de ça. Malheureusement, c’est arrivé. Les joueurs ont conscience désormais du fait qu’ils ne doivent pas intervenir sur les membres inférieurs de l’adversaire qui peut créer ce genre de blessure. Mais ce n’était pas le cas aujourd’hui. Il a juste sécurisé son propre ballon et n’a pas voulu blesser Dupont. Il a juste heurté un gars qui était déjà sur Dupont, c’est le genre de choses qui arrivent, hélas », a expliqué Simon Easterby.