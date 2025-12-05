OM - De Zerbi : La réponse tombe après la déclaration d'amour !

12ème de Ligue 1, Angers ne joue clairement pas les premiers rôles cette saison. Et pourtant... Le SCO fait visiblement forte impression auprès des concurrents. C'est notamment le cas à l'OM où Roberto De Zerbi avait été dithyrambique à l'égard de l'équipe d'Alexandre Dujeux. Ce dernier lui a d'ailleurs répondu.
Le 29 octobre dernier, Angers réussissait à accrocher l'OM au Vélodrome (2-2). Grâce à un but dans les arrêts de jeu, le SCO était donc reparti avec le point du match nul. Une performance qui a visiblement marqué Roberto De Zerbi. En effet, l'entraîneur de l'OM est impressionné de ce qu'il voit actuellement à Angers.
« L’équipe qui joue le meilleur football à l’heure actuelle, c’est Angers »
Il y a quelques jours, Roberto De Zerbi avait ainsi fait une grande annonce à propos d'Angers. L'entraîneur de l'OM avait confié : « La Ligue 1 est très équilibrée cette année. En haut, aucune équipe ne s’échappe et derrière, aucune n’est morte. Tout le monde pousse… L’équipe qui joue le meilleur football à l’heure actuelle, c’est Angers. J’aime beaucoup leur entraîneur. La L1 est un championnat difficile techniquement et physiquement. Il y a de bons entraîneurs ».
« Ça fait plaisir »
Forcément, les mots de Roberto De Zerbi sont remontés jusqu'à Angers et aux oreilles de l'entraîneur du SCO, Alexandre Dujeux. Ainsi, rapporté par Ouest France, il a répondu à son homologue de l'OM, lâchant : « Bien évidemment, ça fait plaisir ».