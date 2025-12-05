OM - De Zerbi : La réponse tombe après la déclaration d'amour !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

12ème de Ligue 1, Angers ne joue clairement pas les premiers rôles cette saison. Et pourtant... Le SCO fait visiblement forte impression auprès des concurrents. C'est notamment le cas à l'OM où Roberto De Zerbi avait été dithyrambique à l'égard de l'équipe d'Alexandre Dujeux. Ce dernier lui a d'ailleurs répondu.

Le 29 octobre dernier, Angers réussissait à accrocher l'OM au Vélodrome (2-2). Grâce à un but dans les arrêts de jeu, le SCO était donc reparti avec le point du match nul. Une performance qui a visiblement marqué Roberto De Zerbi. En effet, l'entraîneur de l'OM est impressionné de ce qu'il voit actuellement à Angers.

« L’équipe qui joue le meilleur football à l’heure actuelle, c’est Angers » Il y a quelques jours, Roberto De Zerbi avait ainsi fait une grande annonce à propos d'Angers. L'entraîneur de l'OM avait confié : « La Ligue 1 est très équilibrée cette année. En haut, aucune équipe ne s’échappe et derrière, aucune n’est morte. Tout le monde pousse… L’équipe qui joue le meilleur football à l’heure actuelle, c’est Angers. J’aime beaucoup leur entraîneur. La L1 est un championnat difficile techniquement et physiquement. Il y a de bons entraîneurs ».