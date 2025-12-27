PSG : Luis Enrique punit un joueur, l'annonce en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune titi parisien, Senny Mayulu a réussi à trouver sa place dans l'effectif de Luis Enrique après ses débuts remarqués. Le Français de 19 ans est souvent titularisé par l'entraîneur espagnol mais ses récentes performances ne sont pas du goût de tous. D'après Florent Gautreau, Luis Enrique est moins convaincu par le niveau de jeu de son joueur en ce moment.

Buteur en finale de la Ligue des champions, Senny Mayulu a confirmé les progrès réalisés ces dernières années au centre de formation du PSG. Le club de la capitale semble toujours compter sur lui puisqu'il a été très souvent aligné par Luis Enrique dans son onze de départ depuis le début de la saison. Mais l'entraîneur espagnol peut vite revenir sur ses choix comme l'explique Florent Gautreau.

« Je pense que Luis Enrique n'aime pas ce que fait Mayulu en ce moment » Auteur de 3 buts depuis le début de la saison, Senny Mayulu est apparu comme une belle solution pour Luis Enrique pour pallier les nombreuses absences. Mais ces derniers temps il n'a pas totalement convaincu, comme lors du match face à Flamengo. « Son petit creux en ce moment, c'est peut être un peu trop de confiance par rapport à tout le reste. Il a peut être fourni moins de travail. Son entrée-sortie face à Flamengo, pour moi, il n'y a pas que le coté tactique. Je pense que Luis Enrique n'aime pas ce que fait Mayulu en ce moment. Et à chaque fois, il va te les punir. Pour Mayulu, l'enflammade n'est jamais très loin » assure Florent Gautreau dans l'After Foot de RMC.