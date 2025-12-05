Départ de Kylian Mbappé : Coup historique à l'étranger, c'est confirmé par Donald Trump !

Amadou Diawara

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France va tenter de remporter une troisième étoile. Présent lors du tirage au sort de la phase de groupes de la compétition, Donald Trump a confirmé que les Bleus faisaient partie des favoris pour soulever le trophée en Amérique du Nord.

La prochaine Coupe du Monde sera organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Alors que la compétition est programmée entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, le tirage au sort a été réalisé ce vendredi à Washington DC, aux Etats-Unis.

Une deuxième Coupe du Monde pour Mbappé ? Président des Etats-Unis, Donald Trump a assisté au tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Interrogé par M6, il a confirmé que l'équipe de France de Kylian Mbappé faisait partie des grands favoris pour remporter cette compétition.