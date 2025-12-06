«Crevard», Daniel Riolo fracasse une star du foot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a une nouvelle fois eu des mots très durs au moment de parler de Neymar, qui l’avait attaqué en justice pour diffamation. L’éditorialiste l’a qualifié de « raté » dont la carrière a échoué et estime que cela fait déjà plus de cinq ans que son corps l’a lâché, lui qui vient d'inscrire un triplé avec Santos.

Souvent blessé depuis son retour, Neymar a inscrit un triplé pour permettre à Santos de s’imposer dans la nuit de mercredi à jeudi face à l’EC Juventude (3-0). Un résultat très important dans la course au maintien et une performance qui, pour certains, relance le débat autour de sa participation à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

« C'est un raté, qui a échoué dans sa carrière » Un débat auquel ne veut pas participer Daniel Riolo. « Le problème, c'est que je ne peux pas répondre à ça. Moi j'ai une histoire avec Neymar. Votre émotion, moi, je n'en ai rien à cirer quoi. J'ai histoire perso avec lui. C'est un sale mec qui m'a demandé 100 000€ devant un tribunal pour des conneries, et il a perdu, donc... J'en ai rien à cirer de vos petites histoires moi. Je m'en fous de vos petits sentiments minables pour un mec qui a insulté le public du Parc (des Princes) et qui a fait chier le monde, en l'occurrence moi », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC. Attaqué pour diffamation par Neymar, Daniel Riolo a remporté son procès en première instance en octobre 2023.