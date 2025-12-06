«Crevard», Daniel Riolo fracasse une star du foot !

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a une nouvelle fois eu des mots très durs au moment de parler de Neymar, qui l’avait attaqué en justice pour diffamation. L’éditorialiste l’a qualifié de « raté » dont la carrière a échoué et estime que cela fait déjà plus de cinq ans que son corps l’a lâché, lui qui vient d'inscrire un triplé avec Santos.
Souvent blessé depuis son retour, Neymar a inscrit un triplé pour permettre à Santos de s’imposer dans la nuit de mercredi à jeudi face à l’EC Juventude (3-0). Un résultat très important dans la course au maintien et une performance qui, pour certains, relance le débat autour de sa participation à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.
« C'est un raté, qui a échoué dans sa carrière »
Un débat auquel ne veut pas participer Daniel Riolo. « Le problème, c'est que je ne peux pas répondre à ça. Moi j'ai une histoire avec Neymar. Votre émotion, moi, je n'en ai rien à cirer quoi. J'ai histoire perso avec lui. C'est un sale mec qui m'a demandé 100 000€ devant un tribunal pour des conneries, et il a perdu, donc... J'en ai rien à cirer de vos petites histoires moi. Je m'en fous de vos petits sentiments minables pour un mec qui a insulté le public du Parc (des Princes) et qui a fait chier le monde, en l'occurrence moi », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC. Attaqué pour diffamation par Neymar, Daniel Riolo a remporté son procès en première instance en octobre 2023.
« C'est limite un pochetron avec la bouteille de vin au bord du terrain »
« C'est un raté, qui a échoué dans sa carrière, qui n'est même pas aimé par la totalité de son pays, qui n'est même pas aimé par la moitié de son pays, qui finit sa carrière comme un crevard dans un petit club. En fait, il fait juste pitié. C'est limite un pochetron avec la bouteille de vin au bord du terrain, et qui essaie de dribbler encore trois pauvres mecs. C'est juste pathétique en vrai, c'est tout. Je n'ai rien à ajouter, merci au revoir. Je signale juste que quand on est digne, qu'on est un homme, et qu'on fait un procès à quelqu'un, on y va, pour être devant lui et lui dire ce qu'on a lui dire. Et lui, il n'est pas venu. Didier Deschamps, lui au moins, il est venu », a poursuivi Daniel Riolo. « Ça fait plus de cinq ans que son corps l'a lâché. En plus, d'ici là, au mois de mars, il va y avoir l'anniversaire de sa sœur, donc il va encore plus esquinter son corps. »