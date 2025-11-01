PSG : Neymar porte plainte, «c’est très stressant» !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre Neymar et Daniel Riolo, ça s’est terminé devant la justice française. Alors que l’ancien joueur du PSG avait porté plainte pour diffamation, la figure de l’After Foot avait gagné son procès face au Brésilien. Un soulagement forcément pour Daniel Riolo qui a expliqué que ça n’avait pas été facile à vivre pour lui.

Du temps où il jouait du PSG, Neymar a longtemps été critiqué pour son hygiène de vie. C’est ainsi que Daniel Riolo avait notamment balancé : « Neymar ne s’entraîne plus, il lui arrive d’arriver à l’entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s’entraîner, limite alcoolisé ». Des propos qui n’ont pas été sans conséquence puisque Neymar avait porté plainte pour diffamation contre Riolo et cela s’est fini devant un tribunal.

Le procès stressant face à Neymar Ce procès contre Neymar a particulièrement marqué Daniel Riolo. Revenant sur cet événement à l’occasion de son passage sur le plateau du Buzz TV, le journaliste de RMC a fait savoir : « Le procès contre Neymar a été très stressant ? Ça l’est. C’est facile pour ces gens qui brassent des millions de faire des procès pour des déclarations et d’emmener quelqu’un devant la justice pour diffamation. Heureusement, les journalistes sont quand même assez protégés ».