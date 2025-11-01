PSG : Neymar porte plainte, «c’est très stressant» !  

Entre Neymar et Daniel Riolo, ça s’est terminé devant la justice française. Alors que l’ancien joueur du PSG avait porté plainte pour diffamation, la figure de l’After Foot avait gagné son procès face au Brésilien. Un soulagement forcément pour Daniel Riolo qui a expliqué que ça n’avait pas été facile à vivre pour lui.
Du temps où il jouait du PSG, Neymar a longtemps été critiqué pour son hygiène de vie. C’est ainsi que Daniel Riolo avait notamment balancé : « Neymar ne s’entraîne plus, il lui arrive d’arriver à l’entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s’entraîner, limite alcoolisé ». Des propos qui n’ont pas été sans conséquence puisque Neymar avait porté plainte pour diffamation contre Riolo et cela s’est fini devant un tribunal.
Le procès stressant face à Neymar
Ce procès contre Neymar a particulièrement marqué Daniel Riolo. Revenant sur cet événement à l’occasion de son passage sur le plateau du Buzz TV, le journaliste de RMC a fait savoir : « Le procès contre Neymar a été très stressant ? Ça l’est. C’est facile pour ces gens qui brassent des millions de faire des procès pour des déclarations et d’emmener quelqu’un devant la justice pour diffamation. Heureusement, les journalistes sont quand même assez protégés ».
« Je m'en souviendrai longtemps »
« Neymar, le procès c'était le 7 juillet 2023. Je m'en souviens très bien car il y a eu des procès avant, mais je n'y allais pas. Le journaliste n'est pas obligé d'y aller, mais là, on m'avait dit Neymar, il faut vraiment être là, il faut t'expliquer. Ça a été un stress à préparer. Et puis un stress par rapport à l'employeur, celui qui te paye, tu ne veux pas que son nom soit sali. Et puis il y a quand même des sommes à payer si tu perds. J'étais très gêné par rapport à ça. Je m'en souviendrai longtemps. Neymar, évidemment, il n'était pas là, pour lui c'est une goutte d'eau, il en a rien à cirer. Il y avait que son avocat », avait également avoué Daniel Riolo pour les Grandes Gueules.