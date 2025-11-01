PSG : «Neymar n’est pas sympathique», le règlement de comptes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG entre 2017 et 2023, Neymar ne s'est pas fait que des amis lors de son passage au sein du club de la capitale. Daniel Riolo a notamment été l'un des plus grands détracteurs du Brésilien. Ayant souvent critiqué Neymar au micro de RMC, la figure de l'After Foot a réglé à nouveau ses comptes avec l'ancien numéro 10 du PSG.

En déboursant 222M€, le PSG attendait énormément de Neymar. Le fait est que le bilan des 6 saisons du Brésilien à Paris est loin d'être le meilleur. Il faut dire que l'ancien joueur du club de la capitale n'avait pas la meilleure des hygiènes de vie. De quoi lui valoir de très nombreuses et violentes critiques, notamment de la part de Daniel Riolo. D'ailleurs, ce dernier n'en démord pas à propos de Neymar.

« Neymar n’est pas un type sympathique » De passage sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf pour la promotion de son livre, Le football selon moi, Daniel Riolo s'en est une nouvelle pris à Neymar. Ainsi, attaquant l'ancien joueur du PSG, il a notamment balancé : « Le mec le plus détestable du monde du football que j’ai rencontré ? Je pense que, en plus ça s’est terminé au tribunal, Neymar n’est pas un type sympathique. Le type payé des millions, qui ne fout rien, qui a une mauvaise hygiène de vie, qui gâche sa vie. Il doit être très sympa à 3 ou 4 heures du matin. Mais ce n’est pas un type qui m’a marqué ».