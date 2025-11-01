«Il va laisser des plumes» : Le PSG en grand danger pour une star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans un début de saison qui aura été marqué par de nombreuses blessures, le PSG et Luis Enrique peuvent compter sur un Achraf Hakimi toujours en excellente forme. La condition physique du Marocain impressionne Kevin Diaz, qui estime néanmoins que la CAN pourrait laisser des séquelles au vice-capitaine parisien.

Au PSG, Luis Enrique a dû se creuser la tête en ce début de saison. Faisant face à une avalanche de blessés au sein de son effectif, le coach espagnol a pu compter sur un Achraf Hakimi répondant toujours à l’appel. Déjà très utilisé la saison dernière, le Marocain brille de par sa capacité à enchaîner les rencontres à haute intensité.

« Hakimi c’est une machine » Un élément qui impressionne Kevin Diaz. « Hakimi c’est une machine. Et c’est aussi pour cela que j’en faisais mon favori pour le Ballon d’Or, pour sa longévité, pour sa capacité à répéter les performances semaines après semaines », a ainsi confié le chroniqueur au micro de l’After Foot ce vendredi soir, avant de poursuivre.