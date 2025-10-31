Départ du PSG : Kylian Mbappé en rajoute une couche !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé a reçu ce vendredi le Soulier d'or européen 2024-2025 au stade Santiago-Bernabéu, après avoir terminé meilleur buteur de Liga la saison dernière avec 31 réalisations. Lors de son discours, l’ancien attaquant du PSG a exprimé sa joie de vivre son rêve d'enfant au Real Madrid.

Kylian Mbappé était à l’honneur ce vendredi. L’attaquant du Real Madrid s'est vu remettre le Soulier d'or européen 2024-2025 au stade Santiago-Bernabéu, un trophée qui vient récompenser le meilleur buteur de la saison, lui qui avait inscrit 31 réalisations en Liga pour sa première année en Espagne. Au cours de son discours, le capitaine des Bleus est notamment revenu sur son arrivée chez les Merengue, en provenance du PSG.

« Jouer pour le Real Madrid ? C'était un rêve d'enfant » « C'est un immense plaisir de jouer pour le Real Madrid, tout le monde sait que c'était un rêve d'enfant, et maintenant que j'y suis, j'espère y rester encore de nombreuses années, a confié Mbappé, rapporté par AS. J'espère aussi remporter des trophées comme celui-ci pendant de nombreuses années encore, et apporter de la joie à tous les supporters madrilènes, qui m'ont témoigné tant d'affection dès le premier jour. Même lorsque j'étais à Paris ou à Monaco, les supporters madrilènes me manifestaient déjà leur affection, et cela comptait énormément pour moi. »