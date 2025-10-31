200M€ - Haaland : L’énorme transfert qui peut tout chambouler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant récemment connu un accrochage avec son entraîneur Xabi Alonso, Vinicius Jr pourrait demander son départ du Real Madrid selon la presse espagnole. Ancien directeur général d’Aston Villa, Keith Wyness estime de son côté que la vente du Brésilien pourrait pousser le club madrilène à recruter Erling Haaland. Explications.

Samedi dernier, lors du Classico, Vinicius Jr n’a pas apprécié d’être remplacé. Furieux et directement rentré au vestiaire, l’ailier brésilien l’aurait mauvaise contre son entraîneur Xabi Alonso. Pire, la star de 25 ans aurait réclamé son départ du Real Madrid…

Vinicius prêt à quitter le Real Madrid ? Certaines sources parmi les médias ibériques affirment ainsi que ce changement aurait poussé Vinicius Jr à revoir son avenir du côté du club madrilène. Si plusieurs rumeurs l’envoyant du côté du PSG ont émergé, le Brésilien pourrait surtout rejoindre l’Arabie Saoudite. Ancien directeur général d’Aston Villa, Keith Wyness estime que sa vente pourrait permettre au Real Madrid de foncer sur une nouvelle star en la personne d’Erling Haaland.