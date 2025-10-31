Un champion du monde à Paris : Le transfert qui va faire parler au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le rachat du Paris FC par la famille Arnault a précédé un retour tant attendu en Ligue 1 après 46 ans d’absence. Et ce n’est que le début du projet sportif flambant neuf du PFC. Le champion du monde, en la personne de N’Golo Kanté, est le recrutement rêvé de la direction sportive. Un cas qui a fait tourner le PSG en bourrique par le passé…

N’Golo Kanté a dit au revoir au football français il y a 10 ans et son départ du SM Caen pour Leicester City. Néanmoins, il se pourrait que ce challenge dans le nord de l’Angleterre n’ait pas sonné comme des adieux dans l’hexagone. Et pour cause, après des années où le PSG lui a fait la cour sur le marché des transferts, le champion du monde tricolore serait susceptible d’enfin s’installer à Paris.

Le PSG s’est raté, le Paris FC reprend le flambeau pour N’Golo Kanté De retour dans l’élite après 46 années d’absence, le Paris FC compte bien s’installer dans la durée en Ligue 1. Racheté par la famille Arnault, le club francilien ferait les yeux doux à N’Golo Kanté selon Foot Mercato. Cet intérêt ne peut pas mieux tomber puisque le contrat du milieu de terrain de 34 ans arrivera à expiration le 30 juin 2026 à Al-Ittihad. A l’instant T, aucun signe concret de prolongation n’est à signaler dans la presse.