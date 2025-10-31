Mercato - PSG : Riolo balance en direct sur la signature de Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant amené le PSG jusqu'à la victoire en Ligue des Champions, Luis Enrique est aujourd'hui adulé de tous. Mais voilà qu'il y a quelques mois, ce n'était pas forcément le cas. En effet, nommé entraîneur du club de la capitale en 2023, Luis Enrique devait faire avec de nombreux détracteurs. C'était le cas de Daniel Riolo.

A l'été 2023, le PSG décide de changer d'entraîneur. Exit Christophe Galtier et le club de la capitale fait confiance à Luis Enrique. Un choix qui est aujourd'hui le bon, mais voilà qu'à son arrivée à Paris, l'Espagnol en fait douter plus d'un. En effet, la patte Luis Enrique ne fait clairement pas l'unanimité et les critiques sont nombreuses.

« Quand il arrive, je n'aime pas ce qu'il fait ! » Au micro de RMC, Daniel Riolo ne s'était pas fait prier d'ailleurs pour tacler à plusieurs reprises Luis Enrique. D'ailleurs, à l'occasion de son passage au micro des Grandes Gueules ce vendredi, il reconnait à propos de l'entraîneur du PSG : « Quand il arrive, je n'aime pas ce qu'il fait ! ».