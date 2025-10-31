Transfert - Un joueur du PSG veut claquer la porte : Clash garanti ?

Axel Cornic

La gestion de Luis Enrique, qui a mené le Paris Saint-Germain vers la première Ligue des Champions de son histoire, est unanimement saluée. Mais elle ne fait pas que des heureux au sein du vestiaire et cela semble être le cas de Lucas Beraldo, que plusieurs sources annoncent proche d’un possible départ en vue du mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.

Cet été, le PSG a décidé de très peu recruter. Ils sont en effet seulement trois nouveaux joueurs à avoir rejoint le club parisien, avec Luis Enrique qui n’a pas souhaité modifier son effectif. Il y a tout de même u un gros pari avec Illya Zabarnyi, défenseur central ukrainien arrivé pour la modique somme de 60M€.

Beraldo sur le départ ? Cette signature a fait de l’ombre à Lucas Beraldo, qui joue régulièrement en Ligue 1 depuis le début de la saison, mais qui n’a toujours pas disputé la moindre minute en Ligue des Champions. Une situation qui commencerait à l’agacer au plus haut point, puisque plusieurs sources annoncent qu’il aurait l’intention de quitter le club en janvier. C’est encore le cas récemment avec TMW, qui explique que le Brésilien souhaiterait se relancer dans un nouveau club pour espérer disputer la prochaine Coupe du monde.