OM - Transfert historique : Le coup de pression en direct !

Axel Cornic

Après la folie avec Vitinha, l’Olympique de Marseille a décidé de frapper encore plus fort avec la signature de Igor Paixão lors du dernier mercato estival. L’ailier brésilien de 25 ans a coûté près de 35M€ et après des débuts timides semble se faire peu à peu une place dans l’équipe de Roberto De Zerbi, même si certains ne croient pas vraiment en lui.

C’est le gros coup de l’été. Pour accompagner Mason Greenwood en attaque, l’OM a longtemps cherché un ailier gauche, avec des nombreuses pistes qui ont été évoquées. C’est finalement Igor Paixão qui est arrivé, avec des débuts prometteurs puisqu’il a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues.

« Paixão, c'est un bon joueur, mais... » Pourtant, Kévin Diaz ne semble pas vraiment croire en la plus grosse recrue de l’histoire de l’OM. « Paixão, c'est un bon joueur. Mais attention il est attendu, parce que c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM » a prévenu l’ancien footballeur, désormais consultant sur RMC.