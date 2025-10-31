Transferts en janvier : La catastrophe qui peut tout faire basculer au PSG !

Le Paris Saint-Germain fait face à un nouveau coup dur avec la blessure de Désiré Doué, absent plusieurs semaines. Malgré ce contretemps, le club ne prévoit pas de recruter lors du mercato hivernal. Cependant, la position de Luis Campos et Luis Enrique pourrait évoluer en cas d'autres imprévus cet hiver.
Le Paris Saint-Germain va (encore) devoir se passer de Désiré Doué pour plusieurs semaines. L’international français, sorti en larmes mercredi durant le match contre Lorient, souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année. Pour l’heure, le PSG ne prévoit pas de se montrer actif sur le mercato malgré ce nouveau coup dur, comme vous l’a révélé le10sport.com.
Pas de renfort au programme, pour l’instant
Le Parisien explique ce jeudi soir que Luis Campos et Luis Enrique restent sur la même longueur d’onde en estimant que l’effectif du PSG est suffisamment armé pour surmonter les absences sur blessure, mais leur position pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines.
Le PSG prêt à recruter en cas de catastrophe ?
A en croire le quotidien francilien, le Paris SG se dit prêt à changer de stratégie en cas d’hécatombe cet hiver. Pour rappel, Luis Enrique est d’ores et déjà assuré de se passer des services d’Achraf Hakimi durant plusieurs semaines avec l’organisation de la CAN au Maroc (21 décembre au 18 janvier).