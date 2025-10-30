«Ça ne le fera pas» : Luis Enrique vire une star du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a immédiatement pris des décisions radicales pour son effectif. Le technicien espagnol avait notamment choisi de se séparer de Neymar qui a rejoint Al-Hilal pour 90M€. Un choix difficile, mais Luis Enrique n'avait pas hésité.

En 2023, après une saison galère, le PSG décide de se séparer de Christophe Galtier afin de nommer Luis Enrique. Et rapidement, le technicien espagnol va prendre plusieurs décisions radicales en se séparant de joueurs majeurs à l'image de Neymar. Journaliste de RMC, Fabrice Hawkins explique même que Luis Enrique n'a pas hésité longtemps avant d'indiquer la porte de sortie à la star brésilienne qui avait rejoint Al-Hilal pour 90M€.

Neymar, la décision radicale de Luis Enrique « Connaissant le loustique, il dit dès le départ : "Neymar, ça ne le fera pas". Et pourtant, Neymar, ça reste encore un très très bon joueur. J'étais au Japon pour la tournée d'été lors de laquelle Kylian Mbappé avait été boycotté, et Neymar était l'un des meilleurs », assure-t-il dans une interview accordée à la chaîne YouTube d'Aliotalk avant de poursuivre.