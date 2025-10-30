Kylian Mbappé : Le choc avec Neymar !

Pendant six saisons, Neymar et Kylian Mbappé ont partagé le même vestiaire au PSG. En Ligue des champions, ce tandem a donné des sueurs froides à bien des défenseurs. Adversaire du Paris Saint-Germain pendant la phase de poules 2018/2019 avec le Napoli, Kalidou Koulibaly a fait un aveu sur les deux anciens attaquants du Paris Saint-Germain.
En novembre 2018, quelques mois après la consécration mondiale de Kylian Mbappé avec l’équipe de France en Russie, la désormais ex-star du PSG se frottait à Kalidou Koulibaly et au Napoli en phase de poules de Ligue des champions. Une équipe qui n’a pas réussi à la bande de Mbappé puisque lors de la phase aller, les Parisiens avaient concédé le match nul (2-2) pour un score également nul au retour (1-1).
«Neymar et Mbappé à cette époque-là au Paris Saint-Germain, c’était trop dur»
Un tacle salvateur de Kalidou Koulibaly sur Kylian Mbappé permettait à l’époque au Napoli de rester dans le match. Sept ans plus tard, le défenseur sénégalais évolue désormais en Arabie saoudite à Al-Hilal. En interview avec le streamer Zack Nani qui diffuse la Saudi Pro League, Koulibaly a cité Mbappé dans les meilleurs attaquants qu’il ait eu à affronter. Son duo avec Neymar au PSG l’a par ailleurs choqué.
« Le top 3 attaquants que j’ai affronté ? Il y en a trop. Déjà, il y a (Cristiano) Ronaldo, (Karim) Benzema, (Kylian) Mbappé… (Erling) Haaland, Carlos Tevez à la Juventus contre qui j’ai joué, (Gonzalo) Higuian (…). Neymar et Mbappé à cette époque-là au Paris Saint-Germain, c’était trop dur ».
«Le tacle sur Mbappé ? Oui, aujourd’hui je ne sais pas si je le refais»
Invité à s’exprimer sur le fameux sauvetage contre Kylian Mbappé pour le Napoli, Kalidou Koulibaly a fait une blague pendant son Zack en roue libre. « Le tacle sur Mbappé ? Oui, aujourd’hui je ne sais pas si je le refais (rires). Je ne sais pas si je prends le risque ».