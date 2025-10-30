Kylian Mbappé : Le choc avec Neymar !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant six saisons, Neymar et Kylian Mbappé ont partagé le même vestiaire au PSG. En Ligue des champions, ce tandem a donné des sueurs froides à bien des défenseurs. Adversaire du Paris Saint-Germain pendant la phase de poules 2018/2019 avec le Napoli, Kalidou Koulibaly a fait un aveu sur les deux anciens attaquants du Paris Saint-Germain.

En novembre 2018, quelques mois après la consécration mondiale de Kylian Mbappé avec l’équipe de France en Russie, la désormais ex-star du PSG se frottait à Kalidou Koulibaly et au Napoli en phase de poules de Ligue des champions. Une équipe qui n’a pas réussi à la bande de Mbappé puisque lors de la phase aller, les Parisiens avaient concédé le match nul (2-2) pour un score également nul au retour (1-1).

«Neymar et Mbappé à cette époque-là au Paris Saint-Germain, c’était trop dur» Un tacle salvateur de Kalidou Koulibaly sur Kylian Mbappé permettait à l’époque au Napoli de rester dans le match. Sept ans plus tard, le défenseur sénégalais évolue désormais en Arabie saoudite à Al-Hilal. En interview avec le streamer Zack Nani qui diffuse la Saudi Pro League, Koulibaly a cité Mbappé dans les meilleurs attaquants qu’il ait eu à affronter. Son duo avec Neymar au PSG l’a par ailleurs choqué. « Le top 3 attaquants que j’ai affronté ? Il y en a trop. Déjà, il y a (Cristiano) Ronaldo, (Karim) Benzema, (Kylian) Mbappé… (Erling) Haaland, Carlos Tevez à la Juventus contre qui j’ai joué, (Gonzalo) Higuian (…). Neymar et Mbappé à cette époque-là au Paris Saint-Germain, c’était trop dur ».