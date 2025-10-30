PSG : Ce coup de dernière minute a été fatal !

Amadou Diawara

Lors du duel entre le PSG et le FC Lorient, Désiré Doué a été victime d'une profonde déchirure de la cuisse droite la 61ème minute de jeu. Alors que son remplacement était prévu depuis plusieurs minutes, le numéro 14 de Luis Enrique s'est autorisé une dernière accélération pour tenter de déborder Joel Mvuka. Toutefois, cet ultime effort a provoqué sa blessure.

Pour le compte de la dixième journée de Ligue 1, le PSG de Luis Enrique s'est déplacé sur la pelouse du FC Lorient : le Moustoir. Malheureusement pour la bande à Marquinhos, ils ont perdu à la fois deux points et un joueur. En effet, le PSG et le FCL se sont quittés dos à dos 1-1), et Désiré Doué est sorti sur blessure durant la rencontre.

