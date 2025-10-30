Doué - PSG : Le verdict tombe, c'est la catastrophe ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Désiré Doué s'est blessé lors du duel entre le PSG et le FC Lorient. Victime d'une profonde déchirure de la cuisse droite, le numéro 14 de Luis Enrique devrait manquer plusieurs semaines de compétition. D'ores et déjà forfait pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, Désiré Doué pourrait rater toute la phase régulière en Ligue des Champions.

Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du FC Lorient : le Moustoir. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de titulariser Désiré Doué. Toutefois, l'attaquant de 20 ans s'est blessé sérieusement en cours de match.

FCL-PSG : Doué est sorti sur blessure Lors de la confrontation entre le PSG et le FC Lorient, Désiré Doué est tombé dans la dernière demi-heure. Victime d'une profonde déchirure de la cuisse, comme révélé par L'Equipe, le numéro 14 parisien s'est écroulé au sol et a fini en larmes, avant d'être évacué sur civière.