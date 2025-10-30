Kylian Mbappé, la rupture inévitable ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid peut compter sur un Kylian Mbappé en pleine bourre, en attestent ses statistiques de ce début de saison. De son côté, Vinicius Jr ronge son frein selon la presse espagnole et a laissé éclater sa colère au moment de son remplacement dimanche lors du Clasico face au FC Barcelone (2-1). Une rupture qu'a vu venir Daniel Riolo. Explications.

Au Real Madrid, VInicius Jr a perdu son statut de star incontestée. Et pour cause, l'arrivée de Kylian Mbappé à l'été 2024 a rebattu les cartes. En effet, le champion du monde tricolore et capitaine de l'équipe de France aurait pu empiéter sur son territoire en jouant sur l'aile gauche de l'attaque, son poste préférentiel il fut un temps.

«On savait que ça ne collerait pas» Néanmoins, dans la lignée de ses derniers mois sous les ordres de Luis Enrique au PSG, Kylian Mbappé a poursuivi sur sa lancée à la Casa Blanca au poste d'attaquant axial. Ce qui a un temps sauvé Vinicius Jr selon Daniel Riolo qui reconnaît cependant ne pas être étonné de la tournure des évènements actuels à Madrid. « Vinicius, on l'a vu venir au moment où Mbappé est arrivé. On savait que ça ne collerait pas. Comme Mbappé s'est définitivement calé à un poste de 9, finalement ça n'a pas causé les problèmes qu'on avait imaginé quand on a su qu'il allait là-bas ».