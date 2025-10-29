Luis Enrique au Real Madrid, il hallucine !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d'être l'entraîneur reconnu qu'il est aujourd'hui, Luis Enrique a connu également de très belles saisons en tant que joueur. Ayant évolué au FC Barcelone mais aussi au Real Madrid, l'Espagnol faisait notamment preuve d'une grande intelligence pour faire briller le collectif. De quoi en faire halluciner certains chez les Merengue.

Joueur du Real Madrid de 1991 à 1997, Luis Enrique a notamment évolué aux côtés de Paco Buyo. Ce dernier s'est d'ailleurs remémoré du joueur qu'était l'actuel entraîneur du PSG. Visiblement, Luis Enrique a laissé un excellent souvenir à son ancien coéquipier, choqué notamment par l'intelligence dont l'Espagnol pouvait faire preuve sur le terrain.

« Je n’ai jamais vu un joueur aussi intelligent » Réussissant toujours à faire passer le collectif au premier plan, Luis Enrique a fait forte impression auprès de Paco Buyo. En effet, pour Le Parisien, l'ancien du Real Madrid a confié : « Je n’ai jamais vu un joueur aussi intelligent. Il savait exactement quoi faire dans n’importe quelle situation, même jeune. C’était un véritable caméléon ».