Kylian Mbappé : Le malaise à 22M€ !

Pierrick Levallet

Au Real Madrid, Vinicius Jr cristallise les tensions. Le Brésilien a laissé éclater sa colère après avoir été remplacé contre le FC Barcelone ce dimanche. L’international auriverde vivrait en plein malaise à cause de son salaire. L’ailier de 25 ans vivrait également mal le fait d’avoir été relégué au second plan après l’arrivée de Kylian Mbappé.

Vinicius Jr digère mal d'être dans l'ombre de Mbappé Comme le rapporte SPORT, Vinicius Jr touche actuellement 22M€ par an au Real Madrid. L’offre proposée par le club madrilène pour sa prolongation ne serait d’ailleurs pas significativement supérieure. Par ailleurs, la star madrilène vivrait assez mal d’avoir été reléguée au second plan après l’arrivée de Kylian Mbappé.