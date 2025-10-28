Vinicius Jr au FC Nantes, la sortie inattendue !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du Clasico remporté par le Real Madrid face au FC Barcelone, Vinicius Jr s'est une nouvelle fois distingué par son comportement. Le Brésilien s'est notamment emporté contre Xabi Alonso au moment d'être remplacé. Entraîneur du FC Nantes, Luis Castro a été interrogé sur cette scène, ironisant alors sur une arrivée de Vinicius Jr chez les Canaris.

« Moi ? Moi ? Va te faire voir. (...) Je quitte cette équipe ! Je me barre ! C'est mieux que je m'en aille ! ». Au moment d'être remplacé face à Barcelone, Vinicius Jr était en furie. La star du Real Madrid s'est emportée, insultant même Xabi Alonso, son entraîneur. Un comportement qui fait réagir bien au-delà de l'Espagne et c'est ainsi que le cas Vinicius Jr a été l'un des sujets de la conférence de presse de Luis Castro au FC Nantes.

« S’il peut venir, il peut être intéressant pour le club » Entraîneur des Canaris, Luis Castro a donc évoqué la colère de Vinicius Jr. Ironisant alors sur une arrivée de la star du Real Madrid au FC Nantes, il a alors répondu dans un premier temps : « Je vais parler avec le président pour voir s’il a l’argent. S’il peut venir, il peut être intéressant pour le club. Est-ce qu’il sera titulaire ou non, je ne sais pas (sourire) ».