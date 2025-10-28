Le clan Yamal donne rendez-vous au Real Madrid !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a battu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Avant ce Clasico, Lamine Yamal s'est fait remarquer avec des sorties polémiques, n'hésitant pas à tacler le club merengue. Après la défaite du Barça, Mounir Nasraoui a tenu à prendre la défense de son fils, avant de donner rendez-vous au Real Madrid le 10 mai 2026.

Pour le compte de la dixième journée de Liga, le FC Barcelone s'est déplacé sur la pelouse du Real Madrid ce dimanche après-midi. Avant le coup d'envoi de ce Clasico, Lamine Yamal a fait polémique. En effet, le numéro 10 du Barça a taclé la Maison-Blanche, laissant clairement entendre qu'elle était avantagée par les arbitres. « Si Porcinos (l’équipe d'Ibai Llanos) est l’équivalent du Real Madrid dans la Kings League ? Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… Si le Real Madrid vole ? Voyons… », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par la Kings League.

Mounir Nasraoui vole au secours de Lamine Yamal De surcroit, Lamine Yamal a mis la pression au Real Madrid sur son compte Instagram. « La peur ? J'ai laissé la peur dans ma ville natale il y a longtemps. Le joueur qui sort du ghetto ne se bat pas pour la gloire. Il ne joue pas pour la gloire. Il joue pour son avenir. Il joue pour ne pas revenir au niveau où il était. La vraie pression n'est pas dans le stade. Elle est dans l'opinion de ses amis du premier jour. Quand il marque, il ne célèbre pas par ego. Il célèbre car il sait que ce but peut tout changer pour lui, son entourage, son quartier », pouvait-on lire et entendre dans une vidéo postée sur le réseau social.