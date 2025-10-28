Clash avec le Real Madrid : Lamine Yamal sort du silence, c'est une surprise

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid, un club de voleurs ? C'est la déclaration lourde de sens effectuée par Lamine Yamal la semaine dernière pendant un live avec Ibai Llanos pour la Kings League. De quoi pimenter l'arrivée du Clasico gagné par le Real Madrid et au numéro 10 du FC Barcelone de s'attirer des messages salés dans les médias. Après la polémique, Yamal a parlé.

La semaine dernière, Lamine Yamal profitait d'un live avec Gerard Piqué et Ibai Llanos pour comparer l'équipe de la Kings League du streamer espagnol aux « voleurs » qu'est le Real Madrid à ses yeux. « Si Porcinos (l’équipe d'Ibai Llanos) est l’équivalent du Real Madrid dans la Kings League ? Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… Si le Real Madrid vole ? Voyons… ».

Lamine Yamal s'attire les foudres de la presse en Espagne Une prise de position qui n'a pas manqué de faire réagir les médias espagnols et madrilènes à quelques jours du Clasico au Santiago Bernabeu qui a finalement tourné en faveur du Real Madrid dimanche (2-1). Un match au cours duquel Lamine Yamal est passé au travers, récoltant les moqueries et remontrances de Dani Carvajal ainsi que de Vinicius Jr sur le terrain au coup de sifflet final.