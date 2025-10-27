Kylian Mbappé - Real Madrid : Divorce avec une star ?

En jambes et intenable pour la défense du FC Barcelone dont le fameux tirage de maillot de Pedri au milieu de terrain en contre-attaque, Vinicius Jr n'a pourtant pas joué le Clasico dans son intégralité. Xabi Alonso a décidé de le remplacer à 20 minutes de la fin du match. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase du Brésilien, menaçant de quitter le Real Madrid à sa sortie un mois après une réunion déjà chaude à Madrid selon AS.
Vinicius Jr en a assez. Ce dimanche, alors qu'il signait une prestation de haute volée face au FC Barcelone lors du Clasico (2-1), Vinicius Jr était remplacé par Xabi Alonso à 20 minutes du terme du temps réglementaire. Une décision prise par l'entraîneur espagnol que le numéro 7 du Real Madrid a vivement contesté sur le terrain et au moment de le quitter. Pas de serrage de mains avec Alonso et direction le vestiaire pour Vinicius Jr.
«Je quitte l'équipe ! Je pars, je préfère partir !»
« Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Moi ? Toujours moi ! Je quitte l'équipe ! Je pars, je préfère partir ! ». Voici les mots prononcés par Vinicius Jr. En conférence de presse d'après-match, Xabi Alonso a tenté de calmer la situation, mais ce n'est pas un sentiment nouveau ressenti chez le Brésilien. Le 22 septembre dernier, comme révélé par AS, une réunion au sommet avait eu lieu par le biais de laquelle la tension était palpable au centre d'entraînement. La faute aux deux non titularisations de Vinicius Jr face à Oviedo et l'OM et notamment une sortie prématurée face à l'Espanyol Barcelone.
Vinicius Jr estime ne pas être aussi respecté que Kylian Mbappé par Xabi Alonso
Vinicius Jr ne comprenait pas ce traitement et ne le concevrait toujours pas un mois plus tard. D'autant plus qu'il estime avoir fait son maximum pour mériter plus de considération sportive de la part de Xabi Alonso.
Selon AS, aux yeux du numéro 7 du Real Madrid, son coach ne l'apprécierait tout simplement pas à sa juste valeur et ne lui octroierait pas la même confiance qu'à Kylian Mbappé par exemple. Au point où Vinicius Jr serait prêt à partir le plus vite possible si la situation n'évoluait pas. Le divorce est imminent ?