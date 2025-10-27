Kylian Mbappé - Real Madrid : Divorce avec une star ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En jambes et intenable pour la défense du FC Barcelone dont le fameux tirage de maillot de Pedri au milieu de terrain en contre-attaque, Vinicius Jr n'a pourtant pas joué le Clasico dans son intégralité. Xabi Alonso a décidé de le remplacer à 20 minutes de la fin du match. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase du Brésilien, menaçant de quitter le Real Madrid à sa sortie un mois après une réunion déjà chaude à Madrid selon AS.

Vinicius Jr en a assez. Ce dimanche, alors qu'il signait une prestation de haute volée face au FC Barcelone lors du Clasico (2-1), Vinicius Jr était remplacé par Xabi Alonso à 20 minutes du terme du temps réglementaire. Une décision prise par l'entraîneur espagnol que le numéro 7 du Real Madrid a vivement contesté sur le terrain et au moment de le quitter. Pas de serrage de mains avec Alonso et direction le vestiaire pour Vinicius Jr.

«Je quitte l'équipe ! Je pars, je préfère partir !» « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Moi ? Toujours moi ! Je quitte l'équipe ! Je pars, je préfère partir ! ». Voici les mots prononcés par Vinicius Jr. En conférence de presse d'après-match, Xabi Alonso a tenté de calmer la situation, mais ce n'est pas un sentiment nouveau ressenti chez le Brésilien. Le 22 septembre dernier, comme révélé par AS, une réunion au sommet avait eu lieu par le biais de laquelle la tension était palpable au centre d'entraînement. La faute aux deux non titularisations de Vinicius Jr face à Oviedo et l'OM et notamment une sortie prématurée face à l'Espanyol Barcelone.