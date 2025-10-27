Coup de sang de Vinicius Jr : C'est terminé, la sortie surréaliste sur le Real Madrid !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, Vinicius Jr a explosé lorsque Xabi Alonso l'a sorti contre le FC Barcelone. En effet, l'attaquant du Real Madrid a insulté son entraineur, avant de se prendre le bec avec Lamine Yamal au coup de sifflet final. Mais une fois qu'il a quitté le Santiago Bernabeu, Vinicius Jr a retrouvé le calme.

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a battu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu (2-1). Malgré tout, Vinicius Jr était particulièrement tendu lors du Clasico, s'étant emporté à plusieurs reprises.

Vinicius sort du silence après ses crises de colère Remplacé par Rodrygo à la 72ème minute de jeu, Vinicius Jr a explosé en plein match. En effet, le numéro 7 du Real Madrid a laissé éclater sa colère lors de sa sortie, s'en prenant à son entraineur Xabi Alonso. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », a pesté Vinicius Jr, avant de regagner directement les vestiaires. D'après Marca, Luis Llopis - l'entraîneur des gardiens du Real Madrid - a finalement convaincu Vinicius Jr de se calmer et de revenir soutenir ses coéquipiers.