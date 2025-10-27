Real Madrid : «Va te faire f*utre», cette star explose en direct !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, Vinicius Jr a craqué en plein match. Remplacé par Rodrygo (24 ans) lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, l'attaquant de 25 ans s'est mis en colère lors de sa sortie du terrain. D'ailleurs, Vinicius Jr a insulté son entraineur Xabi Alonso (43 ans).

