Officiel : Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur dimanche lors du grand choc face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a officiellement rejoint Cristiano Ronaldo puisqu'il devient le seul autre joueur de toute l'histoire du Real Madrid à marquer dans quatre Clasicos consécutifs. Il faut dire que le Barça est une équipe qui réussit plutôt bien à Mbappé...

Kylian Mbappé est en feu cette saison au Real Madrid ! Le capitaine de l'équipe de France comptabilise déjà 16 buts en 13 matchs (toutes compétitions confondues) et retrouve donc un très bel état de forme, à l'image de sa performance plutôt convaincante dimanche. Le Real Madrid a battu le FC Barcelone en Liga (2-1), et Mbappé a trouvé le chemin des filets durant ce choc, ce qui lu permet d'égaler le record d'un certain Cristiano Ronaldo.

Mbappé rejoint CR7 ! En effet, Kylian Mbappé devient le deuxième joueur de toute l'histoire Real Madrid à marquer lors de quatre Clásicos consécutifs toutes compétitions confondues au XXIe siècle, après Cristiano Ronaldo en 2012. L'ancienne star du PSG rejoint donc l'international portugais.