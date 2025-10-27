Officiel : Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo !

Buteur dimanche lors du grand choc face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a officiellement rejoint Cristiano Ronaldo puisqu'il devient le seul autre joueur de toute l'histoire du Real Madrid à marquer dans quatre Clasicos consécutifs. Il faut dire que le Barça est une équipe qui réussit plutôt bien à Mbappé...
Kylian Mbappé est en feu cette saison au Real Madrid ! Le capitaine de l'équipe de France comptabilise déjà 16 buts en 13 matchs (toutes compétitions confondues) et retrouve donc un très bel état de forme, à l'image de sa performance plutôt convaincante dimanche. Le Real Madrid a battu le FC Barcelone en Liga (2-1), et Mbappé a trouvé le chemin des filets durant ce choc, ce qui lu permet d'égaler le record d'un certain Cristiano Ronaldo.
Mbappé rejoint CR7 !
En effet, Kylian Mbappé devient le deuxième joueur de toute l'histoire Real Madrid à marquer lors de quatre Clásicos consécutifs toutes compétitions confondues au XXIe siècle, après Cristiano Ronaldo en 2012. L'ancienne star du PSG rejoint donc l'international portugais.
Le Barça, victime idéale de Mbappé
À noter d'ailleurs que Kylian Mbappé, avec 12 buts en 9 matchs, est le troisième meilleur buteur contre Barcelone toutes compétitions confondues au XXIe siècle, et il se situe derrière Cristiano Ronaldo (20 buts en 34 matchs face au Barça) et Karim Benzema (16 buts en 46 matchs).