Mercato - PSG : Un «transfert royal» annoncé à l’étranger !

Pierrick Levallet

Et si le PSG réalisait un gros coup sur le mercato l’été prochain ? Le club de la capitale se tiendrait à l’affût de la moindre bonne opportunité pour renforcer le secteur défensif parisien. Les Rouge-et-Bleu garderaient ainsi un œil sur la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich arrive à son terme en fin de saison. Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour l’international français. Les dirigeants bavarois ne lâcheraient d’ailleurs rien pour atteindre leur objectif.

«Le Bayern Munich attend toujours que la situation de Dayot Upamecano soit résolue» « Il n’y a toujours aucun accord entre Marc Guehi et Liverpool. Plusieurs clubs sont en contacts. Le Bayern, par exemple, a eu des discussions par le passé, et il y a un agent en Allemagne qui a les droits allemands sur lui (l’agence est en Angleterre). Cependant, le Bayern Munich attend toujours que la situation de Dayot Upamecano soit résolue. Ils ne signeront pas Guehi si l’international français prolonge son contrat à l’Allianz Arena » a d’abord révélé Christian Falk.