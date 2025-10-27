Mbappé : Le Real Madrid annonce une folie !

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a battu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Buteur lors du Clasico, Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans de la victoire merengue. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Aurélien Tchouameni n'a pas tari d'éloges à l'égard de son compatriote français.
Pour le compte de la 10ème journée de Liga, le Real Madrid a reçu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Pour ce Clasico, le club merengue ne devait pas perdre pour pouvoir conserver sa première place en championnat. Et la mission a été réussie avec brio.
Real Madrid : Tchouameni s'enflamme pour Mbappé
Ce dimanche après-midi, le Real Madrid s'est imposé face au FC Barcelone (2-1). Grâce à cette victoire, la Maison-Blanche prend le large en Liga, ayant désormais cinq points d'avance sur le Barça, son dauphin en championnat.
«Nous savons tous que Kylian est un joueur incroyable»
Interrogé après le coup de sifflet final de Real Madrid - FC Barcelone, Aurélien Tchouameni a tenu à faire l'éloge de Kylian Mbappé, auteur d'un but lors du Clasico. « Nous savons tous que Kylian est un joueur incroyable. Il joue à un tel niveau… c’est une folie. Je suis très content pour l’équipe et pour lui », s'est enflammé le milieu de terrain français. Ses propos ont été rapportés par Le Parisien.