Mbappé : Le Real Madrid annonce une folie !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a battu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Buteur lors du Clasico, Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans de la victoire merengue. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Aurélien Tchouameni n'a pas tari d'éloges à l'égard de son compatriote français.

Pour le compte de la 10ème journée de Liga, le Real Madrid a reçu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Pour ce Clasico, le club merengue ne devait pas perdre pour pouvoir conserver sa première place en championnat. Et la mission a été réussie avec brio.

Real Madrid : Tchouameni s'enflamme pour Mbappé Ce dimanche après-midi, le Real Madrid s'est imposé face au FC Barcelone (2-1). Grâce à cette victoire, la Maison-Blanche prend le large en Liga, ayant désormais cinq points d'avance sur le Barça, son dauphin en championnat.