Bagarre au Real Madrid : L'invitation lunaire de Lamine Yamal !

Le Real Madrid et le FC Barcelone se sont retrouvés ce dimanche sur la pelouse du Santiago Bernabéu, pour le premier Clasico de la saison. Et l’ambiance était extrêmement tendue, surtout autour d’un Lamine Yamal qui n’a pas hésité à critiquer ses adversaires madrilènes, plus tôt dans la semaine.
C’est toujours une rencontre très spéciale. Mais cette fois, on a eu droit à un Clasico plus tendu que jamais ! Les joueurs du Real Madrid étaient très remontés à cause de quelques mots de Lamine Yamal, qui n’avait pas hésité à lancer un énorme tacle au rival madrilène.
Lamine Yamal met le feu au Clasico
Invité dans une vidéo du célèbre streameur espagnol Ibai Llanos, la star du FC Barcelone avait clairement déclaré que le Real Madrid était favorisé par l’arbitrage. « Ils volent et se plaignent tout le temps » avait lancé Lamine Yamal, déclenchant une énorme polémique de l’autre côté des Pyrénées.
« Viens dans le tunnel alors »
La tension était à son paroxysme donc ce dimanche et elle a éclaté dès le coup de sifflet final. Une bagarre a en effet failli éclater, avec Vinicius Jr qui a chambré son adversaire en lui lançant : « Que des passes en retrait, que des passes en retrait ». Et ça ne s’est pas arrêté là, puisque Lamine Yamal lui aurait répondu « viens dans le tunnel alors », l’invitant à régler leur problème à l’abri des caméras.