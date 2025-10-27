Bagarre au Real Madrid : L'invitation lunaire de Lamine Yamal !

Axel Cornic

Le Real Madrid et le FC Barcelone se sont retrouvés ce dimanche sur la pelouse du Santiago Bernabéu, pour le premier Clasico de la saison. Et l’ambiance était extrêmement tendue, surtout autour d’un Lamine Yamal qui n’a pas hésité à critiquer ses adversaires madrilènes, plus tôt dans la semaine.

C’est toujours une rencontre très spéciale. Mais cette fois, on a eu droit à un Clasico plus tendu que jamais ! Les joueurs du Real Madrid étaient très remontés à cause de quelques mots de Lamine Yamal, qui n’avait pas hésité à lancer un énorme tacle au rival madrilène.

Lamine Yamal met le feu au Clasico Invité dans une vidéo du célèbre streameur espagnol Ibai Llanos, la star du FC Barcelone avait clairement déclaré que le Real Madrid était favorisé par l’arbitrage. « Ils volent et se plaignent tout le temps » avait lancé Lamine Yamal, déclenchant une énorme polémique de l’autre côté des Pyrénées.