Zidane : L'invitation qu'il n'a pas pu refuser...

Zinedine Zidane a tout gagné. Que ce soit en club et en sélection nationale. ZZ est une légende du Real Madrid où il s'est bâti un palmarès XXL en tant que coach assisté par David Bettoni. Pendant un salon à Marseille, ce dernier s'est livré sur sa relation spéciale avec Zidane.

En 2014, Zinedine Zidane a pris les rênes de l'équipe réserve du Real Madrid avec David Bettoni. Un choix du cœur et qui remontait à leur jeunesse commune au centre de formation de l'AS Cannes. Le champion du monde 98 a offert le rôle d'assistant à Bettoni avant de briller ensemble avec l'équipe première dont 3 Ligues des champions entre 2016 et 2018.

«On savait qu'il était différent» Lors de l'Universe Football organisé au Palais des Sports de Marseille samedi, David Bettoni s'est exprimé sur sa relation privilégiée et spéciale de longue date avec Zinedine Zidane. « On jouait tous les deux au milieu, heureusement j'étais défensif et lui offensif donc on n'était pas en concurrence. On savait qu'il était différent, qu'il avait un toucher de balle. L'une de ses qualités, qu'il a toujours gardée, c'est qu'il aimait jouer avec les autres, les faire briller ».