Le nouveau Cristiano Ronaldo au Real Madrid, l'annonce choc !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un peu plus d'un an. En difficulté lors de sa première saison à la Maison-Blanche, l'international français a retrouvé de sa superbe ces derniers mois. A tel point que Mario de la Riva, journaliste chez AS, le voit comme le nouveau Cristiano Ronaldo.

Après sept saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En fin. de contrat le 30 juin 2024 avec le club parisien, l'attaquant de 26 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement.

Real Madrid : Mbappé est l'héritier de Ronaldo ? A la peine en 2024-2025, Kylian Mbappé a mis fin à son calvaire au Real Madrid. En effet, le numéro 10 de Xabi Alonso enchaine les performances XXL cette saison. D'ailleurs, Kylian Mbappé a pris énormément de poids au Real Madrid ces derniers mois, à l'instar de Cristiano Ronaldo avant lui.