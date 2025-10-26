Le nouveau Cristiano Ronaldo au Real Madrid, l'annonce choc !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un peu plus d'un an. En difficulté lors de sa première saison à la Maison-Blanche, l'international français a retrouvé de sa superbe ces derniers mois. A tel point que Mario de la Riva, journaliste chez AS, le voit comme le nouveau Cristiano Ronaldo.
Après sept saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En fin. de contrat le 30 juin 2024 avec le club parisien, l'attaquant de 26 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement.
Real Madrid : Mbappé est l'héritier de Ronaldo ?
A la peine en 2024-2025, Kylian Mbappé a mis fin à son calvaire au Real Madrid. En effet, le numéro 10 de Xabi Alonso enchaine les performances XXL cette saison. D'ailleurs, Kylian Mbappé a pris énormément de poids au Real Madrid ces derniers mois, à l'instar de Cristiano Ronaldo avant lui.
«Son poids au Real est énorme»
« Il est désormais au niveau que tous les fans attendaient, si ce n’est meilleur encore, loue . Son poids au Real est énorme, comme l’était celui de Cristiano Ronaldo », a jugé Mario de la Riva, journaliste chez AS, dans des propos rapportés par Le Parisien.