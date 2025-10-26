Kylian Mbappé se fait chambrer, il balance tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche après-midi, le premier Clasico de la saison va se disputer. Le rendez-vous est ainsi donné au Bernabeu avec le Real Madrid qui accueille donc le FC Barcelone. Jules Koundé aura face à lui un certain Kylian Mbappé alors qu’il y a quelques jours, les deux étaient coéquipiers en équipe de France. Un rassemblement qui a été l’occasion de se chambrer à l’approche du Clasico.

Real Madrid contre Barcelone, Kylian Mbappé contre Lamine Yamal. Le spectacle promet d’être au rendez-vous ce dimanche après-midi au Bernabeu. Le premier Clasico de la saison est très attendu. En grande forme, Mbappé sera bien évidemment la menace numéro 1 des Merengue. En face, Jules Koundé tentera d’arrêter son ami, quelques jours seulement après l’avoir côtoyé lors du rassemblement de l’équipe de France.

« Bien évidemment, on s’est chambré un petit peu » Kylian Mbappé et Jules Koundé n’ont d’ailleurs pas manqué d’évoquer ce Clasico à Clairefontaine. De quoi laisser place à quelques chambrages. En effet, au micro de Téléfoot, le défenseur du FC Barcelone a révélé : « On a parlé du Clasico ? Oui, forcément. Ça se chambre toujours quand le Clasico approche. Même de manière générale, on parle toujours des résultats des uns, des autres. Bien évidemment, on s’est chambré un petit peu ».