Kylian Mbappé se fait chambrer, il balance tout !

Ce dimanche après-midi, le premier Clasico de la saison va se disputer. Le rendez-vous est ainsi donné au Bernabeu avec le Real Madrid qui accueille donc le FC Barcelone. Jules Koundé aura face à lui un certain Kylian Mbappé alors qu’il y a quelques jours, les deux étaient coéquipiers en équipe de France. Un rassemblement qui a été l’occasion de se chambrer à l’approche du Clasico.
Real Madrid contre Barcelone, Kylian Mbappé contre Lamine Yamal. Le spectacle promet d’être au rendez-vous ce dimanche après-midi au Bernabeu. Le premier Clasico de la saison est très attendu. En grande forme, Mbappé sera bien évidemment la menace numéro 1 des Merengue. En face, Jules Koundé tentera d’arrêter son ami, quelques jours seulement après l’avoir côtoyé lors du rassemblement de l’équipe de France.
« Bien évidemment, on s’est chambré un petit peu »
Kylian Mbappé et Jules Koundé n’ont d’ailleurs pas manqué d’évoquer ce Clasico à Clairefontaine. De quoi laisser place à quelques chambrages. En effet, au micro de Téléfoot, le défenseur du FC Barcelone a révélé : « On a parlé du Clasico ? Oui, forcément. Ça se chambre toujours quand le Clasico approche. Même de manière générale, on parle toujours des résultats des uns, des autres. Bien évidemment, on s’est chambré un petit peu ».
« Ils nous attendent de pied ferme »
Rendez-vous maintenant sur la pelouse. Et visiblement, le Real Madrid est plus motivé que jamais à l’idée de faire tomber le FC Barcelone. « Ils nous attendent de pied ferme, notamment après la saison dernière où on avait réussi à gagner tous les Clasico. Ça promet d’être un très beau match », a lâché Jules Koundé.