Kylian Mbappé : La sortie surréaliste !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé est en feu en ce début de saison statistiquement parlant à quelques heures de la réception du FC Barcelone. Défenseur du club culé, Pau Cubarsi (18 ans) va se frotter à ce qui se fait de mieux en Europe face au champion du monde. De quoi lui inspirer une petite blague en interview.

Ce dimanche 26 octobre, Kylian Mbappé tâchera de gommer ses quatre échecs face au FC Barcelone la saison dernière. Le Soulier d'or européen va tenter d'aller chercher sa première victoire pendant un Clasico et sera sans doute confronté à Pau Cubarsi, défenseur central du Barça.

Mbappé «plus dur» que les examens universitaires Agé tout juste de 18 ans, Pau Cubarsi a toujours la tête dans les livres d'écoles. De quoi inspirer une question cocasse à un journaliste de The Athletic en pleine interview. « Qu'est-ce qui est le plus difficile, vos examens universitaires ou marquer Kylian Mbappé ? Haha, c'est plus dur d'affronter Mbappé parce qu'on ne sait jamais dans quelle direction il va essayer de dribbler, il peut tout faire ».