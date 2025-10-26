Kylian Mbappé : La sortie surréaliste !

Au Real Madrid, Kylian Mbappé est en feu en ce début de saison statistiquement parlant à quelques heures de la réception du FC Barcelone. Défenseur du club culé, Pau Cubarsi (18 ans) va se frotter à ce qui se fait de mieux en Europe face au champion du monde. De quoi lui inspirer une petite blague en interview.
Ce dimanche 26 octobre, Kylian Mbappé tâchera de gommer ses quatre échecs face au FC Barcelone la saison dernière. Le Soulier d'or européen va tenter d'aller chercher sa première victoire pendant un Clasico et sera sans doute confronté à Pau Cubarsi, défenseur central du Barça.
Mbappé «plus dur» que les examens universitaires
Agé tout juste de 18 ans, Pau Cubarsi a toujours la tête dans les livres d'écoles. De quoi inspirer une question cocasse à un journaliste de The Athletic en pleine interview. « Qu'est-ce qui est le plus difficile, vos examens universitaires ou marquer Kylian Mbappé ? Haha, c'est plus dur d'affronter Mbappé parce qu'on ne sait jamais dans quelle direction il va essayer de dribbler, il peut tout faire ».
«Le mot clé serait « attentif »»
Quel est le maître mot qui traverse l'esprit de Pau Cubarsi avant de se mesurer à Kylian Mbappé ? Il dit tout. « Le mot clé serait « attentif ». Être attentif à tout ce qu'il pourrait faire, car ces joueurs sont imprévisibles et on ne sait jamais d'où ils peuvent venir. On ne sait tout simplement pas de quel côté il va essayer de vous dribbler, il peut tout faire ».