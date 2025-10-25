«Le meilleur d’Espagne» avec Kylian Mbappé, c’est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Connu pour être l’un des clubs les plus dépensier sur le marché des transferts, le Real Madrid dispose également d’un bon centre de formation. Intitulé « La Fabrica », ce dernier possède en ses rangs un certain Jorge Cestero. Pour Alvaro Arbeloa, le joueur de 19 ans est le meilleur milieu défensif d’Espagne.

Le Real Madrid pourrait prochainement imiter le PSG, et promouvoir certains jeunes du centre de formation à l’équipe première. Kylian Mbappé rejoint par des cracks de la Castilla à l’avenir ? C’est l’idée qui pourrait traverser l’esprit de Xabi Alonso, qui cet été, a déjà décidé de promouvoir Gonzalo Garcia au sein de l’équipe une.

Un nouveau crack au Real Madrid ? Dernièrement, « La Fabrica », nom donné au centre de formation du Real Madrid, a vu émerger de nombreux talents. Le dernier en date : Nico Paz, qui brille sous les ordres de Cesc Fabregas à Côme. Et comme le rapporte FootMercato, un nouveau crack pourrait prochainement venir renforcer les rangs de la formation madrilène en la personne de Jorge Cestero.