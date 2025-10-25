Kylian Mbappé : La décision choc du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est irrésistible au Real Madrid depuis le début de saison. Le capitaine de l’équipe de France laisse peu de place à la concurrence. Le club madrilène a toutefois pris une décision qui a choqué un certain Endrick, qui ne s’attendait pas vraiment à ne disputer aucune minute depuis le début de l’exercice 2025-2026.

15 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues jusqu’à présent. Les statistiques de Kylian Mbappé cette saison forcent le respect. Le capitaine de l’équipe de France est irrésistible sous les ordres de Xabi Alonso au Real Madrid. Son excellente forme du moment laisse toutefois peu de place à la concurrence chez les Merengue.

Le Real Madrid a choisi la doublure de Mbappé Les attaquants derrière lui dans la hiérarchie doivent se partager le peu de minutes que Kylian Mbappé laisse derrière lui. Comme le rapporte AS, Endrick ne s’attendait toutefois pas à ne disputer aucun match depuis le début de saison. Le Real Madrid a décidé de prolonger Gonzalo Garcia après la Coupe du monde des clubs, mais le Brésilien pensait encore avoir sa chance au sein de la Casa Blanca.