Kylian Mbappé : Nouvelle humiliation à la télévision ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, l'heure de la revanche a sonné. Après quatre défaites de rang en l'espace d'une seule et unique saison face au FC Barcelone, le groupe de Xabi Alonso compte bien remettre l'église au centre du village dimanche soir. Kylian Mbappé a pris rendez-vous avec les supporters madrilènes, mais Lamine Yamal compte bien lui gâcher la fête.

Pour son premier Clasico sous la tunique du Real Madrid, Kylian Mbappé recevait le FC Barcelone dans l'antre merengue du Santiago Bernabeu le 26 octobre 2024. Cependant, après son but invalidé en raison d'une position de hors-jeu, Mbappé témoignait une démonstration du Barça et s'inclinait avec les siens sur le socre de 4 buts à 0.

«Le Clasico maintenant ! À bientôt, madridistas» Lors des trois autres rencontres face au rival historique, Kylian Mbappé a concédé autant de défaites (2-5, 2-3 et 3-4). Et alors que le Real Madrid recevra le FC Barcelone ce dimanche, le numéro 10 de Xabi Alonso, en pleine forme en ce début de saison, a pris rendez-vous avec le Barça pour sa revanche par le biais d'une Story Instagram publiée mercredi soir après la victoire des siens contre la Juventus en Ligue des champions (1-0). « Equipe ! Nous continuons notre chemin. Toujours ensemble. Le Clasico maintenant ! À bientôt, madridistas ! ».