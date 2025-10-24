Kylian Mbappé : Nouvelle humiliation à la télévision ?

Au Real Madrid, l'heure de la revanche a sonné. Après quatre défaites de rang en l'espace d'une seule et unique saison face au FC Barcelone, le groupe de Xabi Alonso compte bien remettre l'église au centre du village dimanche soir. Kylian Mbappé a pris rendez-vous avec les supporters madrilènes, mais Lamine Yamal compte bien lui gâcher la fête.
Pour son premier Clasico sous la tunique du Real Madrid, Kylian Mbappé recevait le FC Barcelone dans l'antre merengue du Santiago Bernabeu le 26 octobre 2024. Cependant, après son but invalidé en raison d'une position de hors-jeu, Mbappé témoignait une démonstration du Barça et s'inclinait avec les siens sur le socre de 4 buts à 0.
«Le Clasico maintenant ! À bientôt, madridistas»
Lors des trois autres rencontres face au rival historique, Kylian Mbappé a concédé autant de défaites (2-5, 2-3 et 3-4). Et alors que le Real Madrid recevra le FC Barcelone ce dimanche, le numéro 10 de Xabi Alonso, en pleine forme en ce début de saison, a pris rendez-vous avec le Barça pour sa revanche par le biais d'une Story Instagram publiée mercredi soir après la victoire des siens contre la Juventus en Ligue des champions (1-0). « Equipe ! Nous continuons notre chemin. Toujours ensemble. Le Clasico maintenant ! À bientôt, madridistas ! ».
«Un nouveau 4-0 ? Non, je n'ai jamais dit ça... Mais ça se pourrait»
Dans le cadre d'un live pour la Kings League, Lamine Yamal a discuté avec le streamer Ibai Llanos et Gerard Piqué. L'occasion pour Llanos de piquer la star du FC Barcelone en l'incitant à pronostiquer un nouveau 4-0 pour le Barça. : « Non, je n'ai jamais dit ça... Mais ça se pourrait. Je dois marquer au Bernabeu ? Je l'ai déjà fait, tu ne t'en souviens pas ? ». Le décor est planté.