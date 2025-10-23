Kylian Mbappé : Clash au Real Madrid, c’est confirmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si sur le plan individuel, Kylian Mbappé réalise l’un des meilleurs débuts de saison de sa carrière, collectivement, le Real Madrid se cherche toujours. Bien que leader en Liga, le club merengue a subi une énorme gifle lors du derby contre l’Atlético de Madrid, ce qui aurait provoqué un clash en interne.

Pour sa deuxième année en Espagne, Kylian Mbappé enchaîne les performances remarquées. L’attaquant français est le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo à atteindre le cap des 10 buts inscrits en moins de 10 matchs disputés en championnat.

Malgré Mbappé, le Real Madrid a subi une gifle Déjà auteur de 15 buts avec le Real Madrid toute compétitions confondues, Kylian Mbappé prouve qu’il est bien le grand leader de l’attaque de Xabi Alonso, qui de son côté, connaît des débuts mitigés sur le banc. Car si le club merengue est actuellement en tête de la Liga et a remporté tous ses matchs en Ligue des Champions, le Real Madrid a subi une énorme claque contre l’Atlético de Madrid (5-2) le 27 septembre dernier.