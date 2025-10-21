Transfert avec Mbappé : Il confirme avoir snobé le Real Madrid !

Cet été, Martin Zubimendi a fait le choix de quitter la Real Sociedad pour rejoindre la Premier League et Arsenal. Le milieu de terrain aurait également pu devenir un coéquipier de Kylian Mbappé, puisque le Real Madrid était sur sa piste. Présent en conférence de presse, l’Espagnol est revenu sur les rumeurs qui l’envoyaient chez la Casa Blanca.
Afin de ne pas connaître une nouvelle saison mitigée comme l’année dernière, le Real Madrid a décidé de sortir les gros moyens lors du mercato estival. Le club espagnol n’a pas hésité à sortir le chéquier pour s’offrir Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono et Trent Alexander-Arnold. Un autre joueur aurait pu rejoindre l’équipe de Xabi Alonso, mais il a préféré opter pour une autre destination.
Zubimendi a choisi Arsenal
Arrivé en 2011 chez les jeunes à la Real Sociedad, Martin Zubimendi a décidé de mettre fin à une aventure longue de 14 ans cet été en quittant l’Espagne pour s’engager avec Arsenal. Toutefois, le milieu de terrain aurait également pu rester dans son pays, car le Real Madrid était également très intéressé.
« Arsenal était celui que j’avais choisi, et j’y suis allé à fond »
Présent en conférence de presse lundi avant le match face à l’Atlético de Madrid, Martin Zubimendi est revenu sur son changement de club cet été. Le milieu de terrain a notamment expliqué pourquoi il avait décidé de ne pas rejoindre la bande de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Je ne peux pas parler des autres clubs. Arsenal était celui que j’avais choisi, et j’y suis allé à fond. Dire qu’il manquait une pièce comme moi au Real, c’est exagéré, tous leurs joueurs sont spectaculaires. Et c’est pareil à Arsenal. Celui qui jouait à ma position ici est pour moi l’un des meilleurs à son poste. C’est surtout le club qui a décidé que j’avais besoin de changement, et je suis là pour aider à améliorer l’équipe. »