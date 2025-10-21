«Devant Messi et Neymar» : Un crack est repéré, il finit au PSG !

L’année dernière, durant le mercato hivernal, le Paris SG s’attachait les services de Khvicha Kvaratskhelia, un renfort déterminant dans la quête de la Ligue des champions. Interrogé par la presse italienne, Cristian Zaccardo révèle son rôle dans l’arrivée du Géorgien au Napoli quelques années auparavant.
Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain remportait la première Ligue des champions. Un sacre dans lequel Khvicha Kvaratskhelia a joué un rôle important, lui qui a posé ses valises dans la capitale lors du mercato hivernal. Un renfort espéré depuis longtemps par le PSG, ayant craqué pour l’ailier géorgien qui s’est révélé à Naples.
Comment Kvaratskhelia a atterri au Napoli avant de filer au PSG
Arrivé en Italie à l’été 2022, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas tardé à se faire remarquer chez les Azzurri, lui qui débarquait du Dinamo Batoumi après un passage en Russie. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, l’ancien joueur Cristian Zaccardo révèle le rôle décisif joué dans la carrière du numéro 7 parisien.
« Khvicha était le joueur qui avait tenté le plus de dribbles en Europe, devant Messi et Neymar »
« En 2020, je dévorais Wyscout (un logiciel qui permet d'accéder à des données détaillées sur les performances physiques et techniques des joueurs), Khvicha était le joueur qui avait tenté le plus de dribbles en Europe, devant Messi et Neymar. En février 2021, j'ai rencontré son entourage à Moscou. Edo De Laurentiis (vice-président du Napoli) m'a demandé de lui suggérer deux joueurs capables de faire la différence et je lui ai donné les noms de Moises Caicedo et Kvaratskhelia. Ils ont choisi de négocier avec le Géorgien. Je dirais que ça s'est bien passé », confie l’ancien international italien.