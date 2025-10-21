Signature à l’OM : Les offres sont révélées !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un début de saison prometteur, avec deux buts et autant de passes décisives, Robinio Vaz va voir son temps de jeu augmenter suite à la blessure d’Amine Gouiri. L’Olympique de Marseille apprécie particulièrement sa jeune pépite, qui a prolongé son bail durant l’été et qui n’a pas plié bagage sous la forme d’un prêt malgré l'intérêt de plusieurs clubs.

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Opéré de l'épaule droite après un nouveau choc avec l’Algérie durant la dernière trêve internationale, Amine Gouiri a été opéré et sera absent trois mois. Malgré ce gros coup dur, l’OM ne compte pas miser sur un joker et va donc compter sur Pierre-Emerick Aubameyang mais également Robinio Vaz, auteur d’un début de saison prometteur.

« Il n’y a aucun 2007 qui joue comme lui, ni qui a ses caractéristiques » Au sein du club, on s’enflamme pour l’ancien attaquant du FC Sochaux, arrivé l’année dernière. « Si on regarde les cinq grands championnats européens, il n’y a aucun 2007 qui joue comme lui, ni qui a ses caractéristiques, s’enflamme-t-on du côté de l’OM, dans des propos relayés par La Provence. Il va vite, est puissant, a faim, n’a peur de personne. Tu lui mets n’importe qui en face, ça ne change rien pour lui. Il progresse sur le côté technique, dans le jeu. »